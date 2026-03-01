Реклама

Экономика
04:33, 1 марта 2026Экономика

Раскрыты главные спонсоры украинского бюджета

РИА Новости: Главными донорами Украины стали страны ЕС, США и МВФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

За последние четыре года западные государства и международные структуры направили на поддержку бюджета Украины около 171,4 миллиарда долларов. При этом главными источниками финансирования стали страны Европейский союз, США и МВФ, пишет РИА Новости.

Так, Европейский союз (ЕС) в период с февраля 2022-го по февраль 2026 года направил Украине 88,9 миллиарда долларов. Из этой суммы 56,9 миллиарда долларов составила прямая бюджетная поддержка, а около 32 миллиардов были предоставлены в виде кредитов за счет доходов от замороженных российских активов.

США за последние годы потратили на прямую поддержку украинского бюджета 30,2 миллиарда долларов и 1 миллиард долларов через кредит под доходы от российских активов.

Третье место среди крупнейших доноров Украина занял МВФ, выделив 13,4 миллиарда долларов. В пятерку крупнейших спонсоров также вошли Япония с общей поддержкой на 12 миллиардов долларов и Канада, предоставившая 9 миллиардов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал один из худших кризисов внутри Европейского союза, выступив против плана Брюсселя по предоставлению многомиллиардного кредита Украине. По словам трех дипломатов ЕС, лидеры стран сообщества ищут способы «обеспечить Орбану победу», которая позволит ему отказаться от блокирования финансирования Украины.

