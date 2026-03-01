Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:10, 2 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Рост популярности «магазинов для бедных» в России объяснили

Аналитики назвали несколько причин роста популярности дискаунтеров в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

У роста популярности в России дискаунтеров, которые также называют «магазинами для бедных», есть несколько причин. Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики компании NTech.

Эксперты указали, что тенденция укрепления позиций умеренных продуктовых дискаунтеров характерна для прошлого года. Рост спроса россиян на подобного рода торговые точки в компании объяснили оптимальным соотношением цены и качества продукции, представленной в ассортименте таких магазинов. Еще одной причиной расцвета «магазинов для бедных» стала их шаговая доступность, добавили в компании. Такие торговые точки находятся вблизи жилых домов, тогда как до жестких дискаунтеров зачастую приходится добираться гораздо дольше.

Ранее стало известно, что на фоне перехода россиян к сберегательной модели финансового поведения (в том числе экономии на еде) крупнейшие российские продуктовые ретейлеры начали снижать количество новых магазинов. В условиях усиливающегося потребительского давления крупные продуктовые ретейлеры стали делать ставку на повышение эффективности действующих торговых точек. Открытие же новых для ряда игроков внутреннего рынка начало постепенно отходить на второй план, отмечают эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявил о смерти всего высшего руководства Ирана

    Страны Персидского залива сделали предупреждение Ирану

    Трамп пообещал достичь всех целей военной операции против Ирана

    США оценили атаку на штаб-квартиру КСИР одной фразой

    Италия передаст Киеву SIDAM-25

    Спасенные украинцы из зоны СВО захотели остаться в России

    Рост популярности «магазинов для бедных» в России объяснили

    Дуров назвал обстреливаемый Дубай безопаснее Европы

    Мощный взрыв произошел в Дубае

    Трамп дерзко высказался о переговорах с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok