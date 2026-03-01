Рост популярности «магазинов для бедных» в России объяснили

Аналитики назвали несколько причин роста популярности дискаунтеров в России

У роста популярности в России дискаунтеров, которые также называют «магазинами для бедных», есть несколько причин. Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики компании NTech.

Эксперты указали, что тенденция укрепления позиций умеренных продуктовых дискаунтеров характерна для прошлого года. Рост спроса россиян на подобного рода торговые точки в компании объяснили оптимальным соотношением цены и качества продукции, представленной в ассортименте таких магазинов. Еще одной причиной расцвета «магазинов для бедных» стала их шаговая доступность, добавили в компании. Такие торговые точки находятся вблизи жилых домов, тогда как до жестких дискаунтеров зачастую приходится добираться гораздо дольше.

Ранее стало известно, что на фоне перехода россиян к сберегательной модели финансового поведения (в том числе экономии на еде) крупнейшие российские продуктовые ретейлеры начали снижать количество новых магазинов. В условиях усиливающегося потребительского давления крупные продуктовые ретейлеры стали делать ставку на повышение эффективности действующих торговых точек. Открытие же новых для ряда игроков внутреннего рынка начало постепенно отходить на второй план, отмечают эксперты.