Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:25, 1 марта 2026Россия

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 27 украинских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 1 марта, сбили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.

Больше всего дронов (восемь) сбили над территорией Брянской области. Также по семь БПЛА уничтожили в Белгородской и Курской областях. Еще по два беспилотника поразили в Тульской и Ростовской областях, а в небе над Ростовской областью уничтожили одну воздушную цель.

Ранее сообщалось, что 28 февраля с 8 до 14 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 16 БПЛА самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новая волна ударов Израиля и закрытый Ормузский пролив. Что известно об операции против Ирана на данный момент?

    Иран вновь атаковал Израиль и ОАЭ

    В Германии предупредили о риске хаоса на Ближнем Востоке после атаки на Иран

    В США вспомнили слова Путина после атаки на Иран

    Названо время принятия Трампом окончательного решения об ударах по Ирану

    Россиян предупредили об опасных последствиях шуток с мошенниками

    Автовладельцам рассказали о способах продлить жизнь шинам

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    Раскрыт новый главнокомандующий КСИР

    Силовики назвали местоположение ответственного за обстрел Белгорода комбрига ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok