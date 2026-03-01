Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 27 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 1 марта, сбили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.

Больше всего дронов (восемь) сбили над территорией Брянской области. Также по семь БПЛА уничтожили в Белгородской и Курской областях. Еще по два беспилотника поразили в Тульской и Ростовской областях, а в небе над Ростовской областью уничтожили одну воздушную цель.

Ранее сообщалось, что 28 февраля с 8 до 14 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 16 БПЛА самолетного типа.

