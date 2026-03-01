Реклама

Трамп высказался о смене власти в Иране

Трамп заявил, что примет решение о дальнейших ударах по Ирану по ситуации
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о возможной смене власти в Иране в результате бомбардировок США. Об этом он рассказал в интервью The Atlantic.

По его словам, решение о дальнейших ударах по Ирану для смены режима в Иране будет приниматься исходя из оценки ситуации на земле.

«Мне нужно будет посмотреть на ситуацию в тот момент, когда это произойдет. На такой вопрос нельзя дать ответ», — сказал глава государства.

Ранее Трамп заявил, что новое руководство Ирана, сформированное после гибели возглавлявшего страну с 1989 года Али Хаменеи, готово к переговорам. Он не уточнил, кто именно вышел с таким предложением, но сообщил, что уже согласился на общение.

