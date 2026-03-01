Убийство верховного лидера Ирана назвали ошибкой США и Израиля

Перенджиев назвал ошибкой США и Израиля убийство верховного лидера Ирана Хаменеи

Убийство верховного лидера Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи — ошибка США и Израиля, убежден военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Главная ошибка со стороны США и Израиля — это то, что они убили верховного лидера Ирана. Ничего подобного не было. Все это (конфликт Ирана и Израиля — прим. «Ленты.ру») приобретает несколько иной характер», — заметил Перенджиев.

Он объяснил, что атаки на государственных и научных деятелей, конечно, тоже были ощутимы для Ирана и иранского народа, но убийство верховного лидера — это совсем другое.

«Это совсем другие чувства у иранцев и у шиитов в других странах. Это уже другая стадия конфликта, совершенно», — заключил политолог.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи со смертью Хаменеи. Российский политик попросил передать слова сочувствия близким погибшего.

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил смерть Хаменеи. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.

