10:08, 1 марта 2026

В Дубае закрыли пляжи после ночных атак Ирана

Shot: Россияне в Дубае рассказали о закрытых пляжах и опустевшем городе
Ольга Коровина

Фото: Raghed Waked / Reuters

Россияне, оказавшиеся в Дубае во время обстрелов, рассказали о повышенных мерах безопасности, которые были введены из-за атак Ирана. Их слова передает Telegram-канал Shot.

Очевидцы сообщили, что на территории нескольких районов закрыли пляжи после ночных атак. В частности туристы не могут попасть к морю в популярном курортном районе «Пальма Джумейра». Также люди не выходят к бассейнам на территории отелей.

Собеседники издания отметили, что на улицах нет людей, поскольку все укрываются от вероятных новых ударов в своих домах или убежищах. «Город как будто опустел», — сказано в публикации.

28 февраля запущенная Ираном ракета упала на искусственный остров «Пальма Джумейра» в Дубае. До этого сообщалось, что фрагмент сбитой ракеты упал в фонтан на территории отеля Atlantis. По словам очевидцев, осколок «чудом не попал на пляж».

