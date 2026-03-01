В Германии предупредили о риске хаоса на Ближнем Востоке после атаки на Иран

Вагенкнехт предупредила о риске хаоса на Ближнем Востоке после атаки на Иран

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети X предупредила о риске хаоса на Ближнем Востоке после атаки на Иран.

«Нападение США и Израиля на Иран является серьезным нарушением международного права и грозит погрузить весь регион в хаос», — выразила мнение политик.

По ее словам, Вашингтон заинтересован в смене режима в Иране, а не в установлении демократии, поэтому Германия должна осудить атаку, иная реакция была бы лицемерием и политической безответственностью.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

