В Госдуме осудили атаки США и Израиля на Иран

Председатель ГД Володин назвал преступной расправу над лидером Ирана Хаменеи

Председатель Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Его слова передает ТАСС.

«Государственная Дума решительно осуждает и считает недопустимым вмешательство в дела суверенного государства и преступную расправу над его законным лидером», — подчеркнул Володин. Он добавил, что происходящее нарушает все нормы международного права.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи со смертью верховного лидера Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи. Российский политик попросил передать слова сочувствия близким Хаменеи.

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил смерть Хаменеи. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.