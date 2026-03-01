Реклама

16:57, 1 марта 2026

В Госдуме осудили атаки США и Израиля на Иран

Председатель ГД Володин назвал преступной расправу над лидером Ирана Хаменеи
Ольга Коровина

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Председатель Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Его слова передает ТАСС.

«Государственная Дума решительно осуждает и считает недопустимым вмешательство в дела суверенного государства и преступную расправу над его законным лидером», — подчеркнул Володин. Он добавил, что происходящее нарушает все нормы международного права.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи со смертью верховного лидера Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи. Российский политик попросил передать слова сочувствия близким Хаменеи.

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил смерть Хаменеи. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.

