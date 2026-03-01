В Иране опровергли гибель Хаменеи

МИД Ирана заявил, что Хаменеи жив и находится в безопасности

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи жив и находится в безопасности. Об этом заявил глава МИД исламской республики Эсмаил Багаи в беседе с телеканалом Sky News.

Он отметил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан также жив.

«Все они в безопасности и чувствуют себя хорошо», — сказал Багаи.

О смерти Хаменеи ранее сообщал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Затем агентство Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника писало, что тело верховного лидера Ирана якобы было обнаружено. Официально эта информация пока не подтверждалась.