В Иране сообщили об ударе США и Израиля по больнице

Tasnim: США и Израиль ударили по больнице Ганди в центре Тегерана

Соединенные Штаты Америки и Израиль ударили по больнице Ганди, расположенной в центре столицы Ирана Тегеране. Об этом в Telegram-канале пишет агентство Tasnim.

«США и Израиль в своем очередном военном преступлении несколько минут назад нанесли удар по больнице Ганди в Тегеране», — сообщается в публикации.

Ранее в постоянном представительстве Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что мечта правительства США о поглощении государства и принуждении его к подчинению никогда не осуществится.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.