Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 1 марта 2026Мир

В Иране сообщили об ударе США и Израиля по больнице

Tasnim: США и Израиль ударили по больнице Ганди в центре Тегерана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Соединенные Штаты Америки и Израиль ударили по больнице Ганди, расположенной в центре столицы Ирана Тегеране. Об этом в Telegram-канале пишет агентство Tasnim.

«США и Израиль в своем очередном военном преступлении несколько минут назад нанесли удар по больнице Ганди в Тегеране», — сообщается в публикации.

Ранее в постоянном представительстве Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что мечта правительства США о поглощении государства и принуждении его к подчинению никогда не осуществится.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана

    В техасском баре мигрант с символикой Ирана расстрелял людей

    Франция экстренно направила авианосец в сторону Ближнего Востока

    МИД Китая отреагировал на убийство Хаменеи

    В США предупредили о предстоящих потерях из-за Ирана

    В МИД Израиля назвали цель ударов по Ирану

    В США узнали о ближайших планах Трампа на Иран

    Эрдоган высказался об убийстве верховного лидера Ирана

    «Арсенал» победил «Челси» и упрочил лидерство в чемпионате Англии

    Президент Кубы высказался об «омерзительном» убийстве Хаменеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok