21:07, 1 марта 2026

В Иране сделали резкое заявление о подчинении США

Постпредство Ирана в ООН: США никогда не смогут подчинить государство
Марина Совина
Фото: Kemal Aslan / Reuters

Соединенные Штаты никогда не смогут подчинить Иран. Такое заявление сделали в постоянном представительстве государства в Организации Объединенных Наций (ООН) на странице в соцсети X.

«Мечта враждебного правительства США о поглощении Исламской Республики Иран и принуждении ее к подчинению никогда не осуществится», — подчеркивается в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации всего высшего руководства Ирана и руководителей союзных террористических организаций. ЦАХАЛ выпустил итоговый отчет по результатам нескольких военных кампаний.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

