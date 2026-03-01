Реклама

01:25, 1 марта 2026Мир

В Израиле подтвердили гибель человека в результате атаки Ирана

Kan: В Израиле один человек погиб в результате атаки Ирана
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Один человек стал жертвой удара Ирана по Израилю. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan. По ее данным, еще более 20 человек получили ранения.

Стало известно, что погибшая — женщина в возрасте около 40 лет. Она скончалась при атаке Ирана по Тель-Авиву. Как следует из данных пресс-службы полиции, эвакуированы 22 пострадавших. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, специалисты ищут заблокированных под завалами людей.

Иран атаковал Тель-Авив вечером 28 февраля. Изначально сообщалось только о наличии пострадавших.

