03:35, 1 марта 2026

В Катаре восемь человек пострадали в результате падения обломков ракет

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

В Катаре восемь человек пострадали в результате падения обломков ракет, один из них находится в критическом состоянии. Об этом сообщили в правительстве страны, передает РИА Новости.

«Получена информация о 114 случаях падения обломков ракет. Ранения получили восемь человек, четверо еще лечатся в больницах, один находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре.

