В Тегеране началось ликование после сообщений о смерти Хаменеи

AFP: Жители Тегерана начали ликовать после сообщений о смерти Хаменеи

В разных районах Тегерана начали разноситься возгласы ликования и аплодисменты после сообщений о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, иранцы подходят к окнам, аплодируют и включают праздничную музыку. При этом в то же время 28 февраля в стране проходили митинги в поддержку действующих властей.

О смерти Хаменеи ранее сообщал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Затем агентство Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника писало, что тело верховного лидера Ирана якобы было обнаружено. Официально эта информация пока не подтверждалась.