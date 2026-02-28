Reuters: убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи

23:25, 28 февраля 2026Мир

В Тегеране началось ликование после сообщений о смерти Хаменеи

AFP: Жители Тегерана начали ликовать после сообщений о смерти Хаменеи
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В разных районах Тегерана начали разноситься возгласы ликования и аплодисменты после сообщений о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, иранцы подходят к окнам, аплодируют и включают праздничную музыку. При этом в то же время 28 февраля в стране проходили митинги в поддержку действующих властей.

О смерти Хаменеи ранее сообщал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Затем агентство Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника писало, что тело верховного лидера Ирана якобы было обнаружено. Официально эта информация пока не подтверждалась.

