Возможность снятия санкций с России из-за ситуации в Иране оценили

Демчук: Санкции на нефть из РФ могут снять из-за перекрытия Ормузского пролива

Санкции на нефть из России могут временно снять из-за перекрытия Ормузского пролива. Возможность отмены ограничений оценил заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ Артур Демчук, сообщает информационная служба «Вести».

«Не исключено, что на какое-то время могут быть даже сняты санкции на поставки российской нефти, чтобы, например, Индия та же и, допустим, Китай могли беспрепятственно покупать эту нефть на короткий период», — заявил эксперт.

По его словам, в краткосрочной перспективе закрытие пролива может вызвать скачки цен на нефть и сжиженный природный газ в мире.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу. Кроме того, Иран закрыл доступ американским кораблям в Персидский залив.