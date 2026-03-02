53-летняя Гвинет Пэлтроу в откровенном виде пришла на премию

53-летняя актриса Гвинет Пэлтроу пришла на премию в откровенном платье

Американская актриса Гвинет Пэлтроу в откровенном виде пришла на премию Actor Awards 2026 в Лос-Анджелесе. Материал приводит Marie Claire.

53-летняя артистка появилась на мероприятии в черном макси-платье бренда Givenchy с декольте до талии и пышной юбкой. Верх наряда оказался выполнен из прозрачной ткани, сквозь которую просвечивала обнаженная грудь отказавшейся от бюстгальтера звезды.

Также она уложила волосы в гладкий пучок и дополнила образ бирюзовыми серьгами Belperron 1930-х годов.

В феврале сообщалось, что Гвинет Пэлтроу начала продавать игральные кости для секса за 60 тысяч рублей.