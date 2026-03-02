Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:20, 2 марта 2026Ценности

63-летняя Деми Мур напугала фанатов худобой на престижной премии

Екатерина Ештокина

Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур пришла на престижную актерскую премию Actor Awards 2026 в Лос-Анджелесе и напугала фанатов внешним видом. Материал публикует Daily Mail.

63-летняя звезда «Субстанции» вышла на публику в черном платье Schiaparelli без бретелей с крокодиловым принтом и шлейфом из белых перьев. При этом звезда собрала волосы в низкий пучок, украсив образ колье и серьгами с драгоценными камнями.

Материалы по теме:
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025

Читатели издания стали обсуждать худобу Мур в комментариях под постом. «Это так печально. Зачем эти люди так с собой поступают?», «Ее руки похожи на карандаши», «Уф... страшно», «Это непривлекательно», «Выглядеть так, будто у тебя едва хватает сил стоять, сейчас невероятно модно!», «Оземпек. В 63 года ее руки выглядят на 83, особенно в области подмышек, видна явная потеря мышечной массы, это из-за недостатка пищи и обезвоживания», — заключили они.

В феврале Деми Мур вышла в свет с неожиданной стрижкой. Она посетила показ итальянского модного дома Gucci с новым имиджем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о самом большом сюрпризе со стороны Ирана

    Сыгравший россиянина актер из «Жаркого соперничества» удивил деталью в образе

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    В подмосковных Люберцах пожаловались на вонь

    В Иране назвали виновного в ударе по отелю в Эр-Рияде

    Роскомнадзор опроверг сообщения о закрытии подключения к иностранным VPN

    Медведев допустил достижение победы в СВО без переговоров

    Россия проверит жизнь на Венере

    Дачникам предсказали вредителей

    «Локомотив» пожаловался на судейство в РФС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok