63-летняя Деми Мур напугала фанатов худобой на престижной премии

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур пришла на престижную актерскую премию Actor Awards 2026 в Лос-Анджелесе и напугала фанатов внешним видом. Материал публикует Daily Mail.

63-летняя звезда «Субстанции» вышла на публику в черном платье Schiaparelli без бретелей с крокодиловым принтом и шлейфом из белых перьев. При этом звезда собрала волосы в низкий пучок, украсив образ колье и серьгами с драгоценными камнями.

Читатели издания стали обсуждать худобу Мур в комментариях под постом. «Это так печально. Зачем эти люди так с собой поступают?», «Ее руки похожи на карандаши», «Уф... страшно», «Это непривлекательно», «Выглядеть так, будто у тебя едва хватает сил стоять, сейчас невероятно модно!», «Оземпек. В 63 года ее руки выглядят на 83, особенно в области подмышек, видна явная потеря мышечной массы, это из-за недостатка пищи и обезвоживания», — заключили они.

В феврале Деми Мур вышла в свет с неожиданной стрижкой. Она посетила показ итальянского модного дома Gucci с новым имиджем.