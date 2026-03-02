Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:27, 2 марта 2026Россия

Белоусов обратился к российским военнослужащим

Глава Минобороны Белоусов поздравил военных со взятием Резниковки в ДНР
Майя Назарова

Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Глава Минобороны Андрей Белоусов обратился к российским военнослужащим. Он поздравил бойцов 123-й отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести бригады имени маршала К.Е. Ворошилова со взятием под контроль населенного пункта Резниковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Белоусов высказал слова благодарности в адрес командования и личного состава 123-й бригады. Министр подчеркнул, что в ходе специальной военной операции (СВО) соединение выполняет задачи на самых сложных направлениях и в упорных боях с украинскими солдатами.

Армия России взяла под контроль Резниковку в понедельник, 2 марта. Этот населенный пункт заняли военнослужащие из группировки «Юг». Российским войскам также удалось нанести поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Шабельковка, Никифоровка, Константиновка, Рай-Александровка и Дружковка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Народ исламского мира жаждет мести». В США испугались объявленного Ираном джихада. Приведет ли он к волне террора по всему миру?

    Россияне продолжили отпуск на пляжах атакованного Ираном Дубая и попали на видео

    Израиль ликвидировал главу разведки «Хезболлы»

    Раскрыта сумма самого большого долга за коммуналку в России

    Появились версии о завещании Джабраилова

    Врачи спасли москвича с толкушкой для картофеля в заднем проходе

    В России прекратилось обновление таксопарков из-за отсутствия автомобилей

    Стали известны новые подробности об отношениях жены бывшего принца Эндрю с Эпштейном

    Блогерша из России вновь затмила иностранцев на американской премии

    Актриса шоу «Уральские Пельмени» застряла на курорте богачей в Азии из-за отмены рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok