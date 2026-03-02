Глава Минобороны Белоусов поздравил военных со взятием Резниковки в ДНР

Глава Минобороны Андрей Белоусов обратился к российским военнослужащим. Он поздравил бойцов 123-й отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести бригады имени маршала К.Е. Ворошилова со взятием под контроль населенного пункта Резниковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Белоусов высказал слова благодарности в адрес командования и личного состава 123-й бригады. Министр подчеркнул, что в ходе специальной военной операции (СВО) соединение выполняет задачи на самых сложных направлениях и в упорных боях с украинскими солдатами.

Армия России взяла под контроль Резниковку в понедельник, 2 марта. Этот населенный пункт заняли военнослужащие из группировки «Юг». Российским войскам также удалось нанести поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Шабельковка, Никифоровка, Константиновка, Рай-Александровка и Дружковка.