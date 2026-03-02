Более 100 домов повреждены в российском городе-герое из-за атаки ВСУ

Кравченко: 102 дома получили повреждения из-за атаки ВСУ на город

В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский город-герой Новороссийск пострадали как минимум 61 частный дом и 41 многоквартирный. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Андрей Кравченко, отметив, что всем собственникам и жильцам будет оказана помощь.

Кравченко рассказал, что больше всего пострадал частный сектор в Восточном районе: там из-за падения обломков вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в трех домах произошел пожар.

«Поручил своим заместителям оперативно проработать все возможные пути решения по восстановлению домовладений, включая предусмотренные компенсационные программы. Важно, чтобы жители как можно скорее вернулись к привычной жизни», — написал глава города.

Кроме того, в селе Мысхако взрывной волной выбило окна и двери в здании детского сада. В этом же селе частично повреждена газовая труба, для безопасности на время пришлось отключить газоснабжение.

Также в Мысхако повреждена линия наружного освещения, полностью восстановить ее планируют в течение нескольких дней.

Ранее власти Новороссийска раскрыли масштабы повреждения кладбища после удара ВСУ.