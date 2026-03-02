Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:53, 2 марта 2026Россия

Более 100 домов повреждены в российском городе-герое из-за атаки ВСУ

Кравченко: 102 дома получили повреждения из-за атаки ВСУ на город
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска / Telegram

В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский город-герой Новороссийск пострадали как минимум 61 частный дом и 41 многоквартирный. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Андрей Кравченко, отметив, что всем собственникам и жильцам будет оказана помощь.

Кравченко рассказал, что больше всего пострадал частный сектор в Восточном районе: там из-за падения обломков вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в трех домах произошел пожар.

«Поручил своим заместителям оперативно проработать все возможные пути решения по восстановлению домовладений, включая предусмотренные компенсационные программы. Важно, чтобы жители как можно скорее вернулись к привычной жизни», — написал глава города.

Кроме того, в селе Мысхако взрывной волной выбило окна и двери в здании детского сада. В этом же селе частично повреждена газовая труба, для безопасности на время пришлось отключить газоснабжение.

Также в Мысхако повреждена линия наружного освещения, полностью восстановить ее планируют в течение нескольких дней.

Ранее власти Новороссийска раскрыли масштабы повреждения кладбища после удара ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США впервые ударили по Ирану ракетой PrSM. Что о ней известно и почему ее назвали «уничтожителем» российских С-400?

    На шее Трампа заметили странное пятно во время выступления в Белом доме

    Раскрыты подробности о фестивале ГАРАЖ ФЕСТ в Ленинградской области

    Украинцам запретили выступать на Паралимпиаде в форме с картой Украины

    Более 100 домов повреждены в российском городе-герое из-за атаки ВСУ

    В КСИР выступили с жестким обращением к США и Израилю

    Названа стоимость «эвакуации» из Эр-Рияда на частном самолете

    В стране ЕС белоруске без ее ведома удалили все детородные органы

    В России допустили «второй Чернобыль» в Иране

    В России изменились программы в автошколах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok