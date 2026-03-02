Власти раскрыли масштабы повреждения кладбища после удара ВСУ по Новороссийску

Мэр Новороссийска Кравченко: Кладбище получило повреждения из-за удара ВСУ

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новороссийску повреждения получило кладбище в селе Мысхако. Масштабы разрушений в своем Telegram-канале раскрыл мэр города Андрей Кравченко.

По его словам, повреждения получила Братская могила советских воинов, которые пали в боях с фашистами в 1943 году. Плита могилы оказалась посечена, ее небольшая часть откололась.

«Также пострадали захоронения местных жителей — памятники и оградки побиты осколками, некоторые частично разрушены. В настоящее время экстренные службы обследуют территорию кладбища на предмет установления фрагментов сбитых беспилотников», — добавил он, отметив, что после этого жители смогут навести порядок на могилах своих родных.

2 марта ВСУ атаковали дронами Новороссийск. В результате оказались повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад. По последним данным, пострадали семь человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что всем раненым оказывают медицинскую помощь.