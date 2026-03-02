Реклама

Число пострадавших при массированной атаке дронов ВСУ в Новороссийске снова выросло

Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «ЧП Новороссийск»

Число пострадавших при массированной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новороссийске снова выросло. По данным оперативного штаба Краснодарского края, травмы получили семь россиян.

В оперштабе Кубани разъяснили, что двум из них медицинскую помощь оказали на месте без госпитализации, еще пять граждан с травмами средней и легкой степени тяжести доставили в больницу. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме, заверили представители оперштаба.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев докладывал о пяти пострадавших в Новороссийске. Кроме того, в городе оказались повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, детский сад.

В Новороссийске после налета украинских бесилотников ввели режим чрезвычайной ситуации.

