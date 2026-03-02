Режим ЧС ввели после массированной атаки на крупный российский город

Глава Краснодарского края Кондратьев: После атаки в Новороссийске ввели режим ЧС

После массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск в этом крупном городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По сообщению главы региона, этот крупный город подвергался атаке ВСУ всю ночь, в результате чего был зафиксирован ряд повреждений. Кондратьев рассказал, что различные разрушения зафиксированы в как минимум восьми многоэтажках.

«Жителей прошу сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности», — написал в блоге чиновник.

Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили 172 украинских беспилотника.