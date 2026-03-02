Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:59, 2 марта 2026Россия

Режим ЧС ввели после массированной атаки на крупный российский город

Глава Краснодарского края Кондратьев: После атаки в Новороссийске ввели режим ЧС
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск в этом крупном городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По сообщению главы региона, этот крупный город подвергался атаке ВСУ всю ночь, в результате чего был зафиксирован ряд повреждений. Кондратьев рассказал, что различные разрушения зафиксированы в как минимум восьми многоэтажках.

«Жителей прошу сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности», — написал в блоге чиновник.

Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили 172 украинских беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскритиковали операцию США и Израиля в Иране. Кто рискнул выступить против Трампа и «Евротройки»?

    Отелям в Дубае поручили продлить проживание застрявших из-за отмен рейсов туристов

    Умер отец телеведущего Александра Гордона

    Кувейт задержал пилота сбитого американского истребителя

    Выселенные из отелей ОАЭ россияне переночевали на парковке

    Нежелание россиян тратить сбережения объяснили

    Месси сравнялся с Пеле по числу голов со штрафных

    Обнародованы подробности о подозреваемом в похищении ребенка в Смоленске

    Врачи рассказали о неожиданной пользе сна в носках

    Израиль начал операцию в Ливане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok