Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:12, 2 марта 2026Путешествия

Буйный пассажир российского самолета напугал попутчиков беспилотниками и попал под арест

Пассажир «России» заявил об угрозе БПЛА на рейсе в Сочи и был арестован
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Буйный пассажир российского самолета заявил об угрозе БПЛА на рейсе в Сочи и попал под арест. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 26 февраля на борту авиакомпании «Россия», который вылетел на курорт Краснодарского края из Санкт-Петербурга. Во время четырехчасового перелета мужчина по имени Хачик начал вести себя неподобающим образом: он слушал на полной громкости музыку и игнорировал команды бортпроводников. Клиент компании также напугал попутчиков, заявив во время турбулентности, что якобы видит в иллюминаторе беспилотники, — это встревожило пассажирку Веронику, у женщины затряслись руки.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023

Уточняется, что мужчина нагрубил члену экипажа, получил выговор от командира воздушного судна и был арестован после посадки в аэропорту. При этом пассажир пытался толкнуть стюардессу и сбежать, но ему преградили путь сотрудники правоохранительных органов.

Ранее пассажир домогался попутчицы во время рейса на Аляску. Мужчина прижался головой к ее груди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла супруга Хаменеи

    Власти раскрыли масштабы повреждения кладбища после удара ВСУ по Новороссийску

    Алиев обсудил катастрофу самолета AZAL с представителем России

    Генсек НАТО высказался об участии альянса в операции США в Иране

    Екатерине Шульман вынесли приговор в России

    Назван срок окончательного прихода весны в Москву

    Названа дата возобновления работы аэропортов Дубая

    Расправившийся с двумя женами россиянин забил третью

    Пентагон назвал свои цели в Иране

    «Радиостанция Судного дня» передала два странных сообщения о газе и удушении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok