Буйный пассажир российского самолета напугал попутчиков беспилотниками и попал под арест

Пассажир «России» заявил об угрозе БПЛА на рейсе в Сочи и был арестован

Буйный пассажир российского самолета заявил об угрозе БПЛА на рейсе в Сочи и попал под арест. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 26 февраля на борту авиакомпании «Россия», который вылетел на курорт Краснодарского края из Санкт-Петербурга. Во время четырехчасового перелета мужчина по имени Хачик начал вести себя неподобающим образом: он слушал на полной громкости музыку и игнорировал команды бортпроводников. Клиент компании также напугал попутчиков, заявив во время турбулентности, что якобы видит в иллюминаторе беспилотники, — это встревожило пассажирку Веронику, у женщины затряслись руки.

Уточняется, что мужчина нагрубил члену экипажа, получил выговор от командира воздушного судна и был арестован после посадки в аэропорту. При этом пассажир пытался толкнуть стюардессу и сбежать, но ему преградили путь сотрудники правоохранительных органов.

