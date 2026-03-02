Реклама

09:02, 2 марта 2026Путешествия

Пассажир прижался головой к груди попутчицы в самолете и угодил под арест

PYOK: Пассажир Alaska Airlines домогался попутчицы во время рейса на Аляску
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: PilgrimSirAlex / Shutterstock / Fotodom

Пассажир домогался попутчицы во время перелета на Аляску и угодил под арест. Об этом сообщается на портале Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Это произошло 22 февраля на борту рейса Alaska Airlines, следовавшего из международного аэропорта Портленда в Анкоридж. В самолете 44-летний Тимоти Хобсон сел рядом с женщиной и, по ее сообщению, начал вести себя странно: мужчина развернулся и молча улыбался, глядя на нее. Затем он якобы уронил что-то на пол и протянул руку через ногу попутчицы. После этого мужчина широко расставил свои ноги, прижавшись к соседке, и неоднократно дотронулся до ее ноги, несмотря на протесты.

Вскоре мужчина положил голову на плечо клиентки авиакомпании, однако она оттолкнула его локтем. После этого Хобсон прижался к жертве всем телом и положил свою голову ей на грудь. Другая пассажирка заметила действия мужчины и вызвала стюардессу. Бортпроводница отсадила пострадавшую, а Хобсон начал стонать и хвататься за сиденья перед собой.

На допросе мужчина признался, что выпил спиртное. Тест на алкогольное опьянение оказался положительным. Расследование инцидента продолжается.

Ранее стало известно, что уроженку России прозвали в США серийной безбилетницей — она дважды обманула службу транспортной безопасности и улетела в Европу. 25 февраля 58-летняя россиянка Светлана Дали незаметно пробралась на борт рейса United Airlines, следовавшего в Милан. А в ноябре 2024 года женщина улетела в Париж.

