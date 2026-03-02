Бывший премьер Израиля раскрыл слабое место плана Нетаньяху и Трампа по Ирану

Ольмерт заявил, что план Трампа и Нетаньяху по Ирану опирается на оптимизм

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что план его преемника Биньямина Нетаньяху и американского президента Дональда Трампа по смене власти в Иране опирается исключительно на оптимизм, а не на продуманную стратегию. Его слова передает Politico.

«Биби [Нетаньяху] хотел войны, а Трамп стремился сделать что-то исключительное. Но я не вижу никакого плана, кроме надежды на то, что правительство рухнет», — сказал он.

При этом Ольмерт выразил сомнение, что иранский режим изменит свою природу даже после текущей фазы конфликта, сославшись на опыт смены режима в Сирии. Однако он отметил, что конфликт может отбросить Иран назад как военную державу в регионе, заявив, что «само по себе это совсем неплохо».

Ранее советник Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк заявил, что главной целью военного конфликта с Ираном является достижение «победы». При этом он подчеркнул, что о победе можно будет говорить лишь в том случае, если будет устранена угроза, которая, по его словам, исходит от иранского руководства и связанных с ним сил.