20:25, 2 марта 2026

Две страны захотели обратиться к Трампу с просьбой по Ирану

Bloomberg: ОАЭ и Катар хотят убедить США сократить операцию против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар хотят сформировать коалицию из единомышленников, чтобы убедить США сократить операцию против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Объединенные Арабские Эмираты и Катар в частном порядке лоббируют союзников, чтобы те помогли им убедить президента Дональда Трампа пойти на компромисс, который позволил бы сократить продолжительность военных операций США против Ирана», — утверждается в публикации.

По данным агентства, две страны намерены «создать широкую коалицию» для скорейшего и дипломатического урегулирования конфликта. При этом ОАЭ и Катар работают над усилением своих средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция США против Ирана продлится от четырех до пяти недель, но ее сроки могут быть увеличены.

