Прозоров: Дело Эпштейна является масштабной операцией разведки Израиля

Дело американского финансиста Джеффри Эпштейна является операцией разведки Израиля. Об этом рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает ТАСС.

«Дело Эпштейна, однозначно, — это проект спецслужб. В первую очередь, я думаю, что эта израильская разведка, возможно британцы», — рассказал Прозоров.

По его словам, американские спецслужбы знали о происходящем, но не были организаторами, а лишь получали преференции.

«Высокопоставленные люди со всего мира предавались самым разным извращениям, тем самым давая просто изумительный компромат в руки организаторам этой спецоперации», — добавил бывший сотрудник СБУ.

Как отметил Прозоров, многолетняя операция выросла далеко за пределы «медовой ловушки», когда мужчину совращают с помощью агента-женщины.

Ранее сообщалось, что в опубликованных материалах дела миллиардера Джеффри Эпштейна не хватает около сотни важных документов, включая интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес президента США Дональда Трампа. Расследование CNN установило, что в опубликованных Минюстом материалах дела отсутствуют более 90 интервью.