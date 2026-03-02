Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:11, 2 марта 2026Силовые структуры

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» попросились на СВО

Адвокат Готье: Двое фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попросились на СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Двое обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» выступили с последним словом в суде и попросили отправить их в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Даниэля Готье.

Речь идет о Джабраиле Аушеве и Хусене Медове (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Контрактом с Минобороны России Аушев намерен доказать, что не причастен к теракту, а Медов — «искупить свою вину кровью». Им обоим грозит пожизненное лишение свободы.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» четверо вооруженных людей ворвались в помещение – они открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись с места преступления.

Всего по делу проходят 19 фигурантов, в их числе непосредственные исполнители теракта и пособники. Второй западный окружной военный суд намерен огласить приговор в отношении них 12 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Миротворец в очередной раз показал лицо». Что говорят в России о решении Трампа бомбить Иран и убить аятоллу вопреки переговорам

    Российский телеканал объявил об эвакуации офиса в Иране

    Gucci представил стринги за 8,6 миллиона рублей

    Над Тегераном заметили МиГ-29

    Первый самолет до России вылетел из ОАЭ

    Иран уличили в начале охоты на Нетаньяху

    Стало известно об атаке Ирана на израильский аэропорт Бен-Гурион

    ЕС похвалил Азербайджан за помощь в Иране

    Обстановка на горевшем из-за атаки ВСУ топливном терминале в Новороссийске изменилась

    Зеленский высказался о возможной отмене нового раунда переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok