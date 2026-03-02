Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» попросились на СВО

Адвокат Готье: Двое фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попросились на СВО

Двое обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» выступили с последним словом в суде и попросили отправить их в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Даниэля Готье.

Речь идет о Джабраиле Аушеве и Хусене Медове (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Контрактом с Минобороны России Аушев намерен доказать, что не причастен к теракту, а Медов — «искупить свою вину кровью». Им обоим грозит пожизненное лишение свободы.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» четверо вооруженных людей ворвались в помещение – они открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись с места преступления.

Всего по делу проходят 19 фигурантов, в их числе непосредственные исполнители теракта и пособники. Второй западный окружной военный суд намерен огласить приговор в отношении них 12 марта.