Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:11, 2 марта 2026Мир

Генсек НАТО сделал заявление об атаке США на Иран

Рютте: Военная операция США в Иране находится на начальной стадии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Военная операция США в Иране находится на начальной стадии и может занять несколько недель. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире британской вещательной корпорации Би-би-си.

«Это ранний этап [военной] кампании. Она займет дни, возможно, недели, прежде чем закончится», — сказал он.

В интервью телеканалу Fox News генсек также отметил, что поддерживает военную операцию США в отношении Ирана.

По его словам, устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, уничтожение ядерных возможностей, а также программы баллистических ракет Ирана является очень важным.

Ранее иранские военные силы ударили по базе Североатлантического альянса «Виктория», расположенной вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке. Уточняется, что в ходе атаки оказался подбит самолет США Palm Jet.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла супруга Хаменеи

    Власти раскрыли масштабы повреждения кладбища после удара ВСУ по Новороссийску

    Алиев обсудил катастрофу самолета AZAL с представителем России

    Генсек НАТО высказался об участии альянса в операции США в Иране

    Екатерине Шульман вынесли приговор в России

    Назван срок окончательного прихода весны в Москву

    Названа дата возобновления работы аэропортов Дубая

    Расправившийся с двумя женами россиянин забил третью

    Пентагон назвал свои цели в Иране

    «Радиостанция Судного дня» передала два странных сообщения о газе и удушении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok