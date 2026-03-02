Глыба льда рухнула на голову петербуржцу

Глыба льда рухнула на голову мужчине в центре Петербурга

Глыба льда обрушилась на мужчину в центре Санкт-Петербурга. Внимание на ситуацию в городе обратил Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Инцидент произошел утром в понедельник, 2 марта, возле дома №2 на Рузовской улице. По словам очевидицы, прохожему на голову рухнула глыба льда. Она отметила, что после случившегося мужчина находился в сознании, однако не смог подняться. На записи, сделанной другим очевидцем, можно увидеть, что он лежит на земле с окровавленной головой. Люди, находившиеся рядом, вызвали скорую помощь.

По информации «Фонтанки», пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. «Прокуратура проверит владельца нежилого здания», — добавили в издании.

Ранее в этот же день стало известно, что в Казани женщина едва успела спасти своего ребенка от снега, упавшего с крыши дома.