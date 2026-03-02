Реклама

12:12, 2 марта 2026Силовые структуры

Гособвинитель запросил срок для политолога Шульман

Прокурор запросил почти два года колонии для политолога Шульман
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве прокурор запросил почти два года колонии для Екатерины Шульман (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, гособвинитель запросил для нее год и 11 месяцев колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Дело рассматривается в судебном участке Мещанского района Москвы. Также суд просто наложить на нее трехлетний запрет на администрирование сайтов.

В суде было заявлено о ее финансировании из Канады, Германии, Ирландии, США и российских компаний с иностранным капиталом.

Шульман заочно предъявлены обвинения по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. Политолог заочно арестована.

По версии следствия, Шульман дважды в течение года привлекали к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента. Несмотря на это, она продолжала распространять материалы в сети с теми же нарушениями.

В список террористов и экстремистов политолога внесли в ноябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что в России осудят политолога Шульман.

