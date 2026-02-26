Стало известно о возможной блокировке Telegram в начале апреля

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:00, 26 февраля 2026Силовые структуры

В России осудят политолога Шульман

В Москве заочно осудят Шульман за уклонение от обязанностей иноагента
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Черных / РИА Новости

В Москве заочно осудят Екатерину Шульман (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в судебном участке Мещанского района Москвы приступили к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении Шульман. На первом заседании сторона обвинения предоставила доказательства по делу. После этого процесс отложили до 2 марта, тогда выступит защита.

Шульман заочно предъявлены обвинения по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. Политолог заочно арестована.

По версии следствия, Шульман дважды в течение года привлекали к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента. Несмотря на это, она продолжала распространять материалы в сети с теми же нарушениями.

В список террористов и экстремистов политолога внесли в ноябре 2025 года.

В январе сообщалось, что дело Шульман дошло до суда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможной блокировке Telegram в начале апреля

    В России началось «контрнаступление наличных»

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

    Гробы поплыли в одной стране

    Известный актер появился на красной дорожке в сандалиях

    В Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на женщину

    Мужчина с копьем отомстил четырехметровой змее за смерть козы

    Пассажир симулировал сердечный приступ на борту самолета ради отсрочки ареста

    В России осудят политолога Шульман

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok