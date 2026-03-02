Реклама

10:29, 2 марта 2026

Представлен смартфон с роборукой

Honor анонсировала смартфон Robot Phone с 200-мегапиксельной камерой на руке
Андрей Ставицкий
Фото: Cheng Min / XinHua / Globallookpress.com

Китайская корпорация Honor анонсировала смартфон с роботизированной рукой. На это обратило внимание издание Digital Trends.

Устройство показали перед началом выставки Mobile World Congress (MWC) в Барселоне. Девайс под названием Robot Phone имеет выдвижную руку, на которой закреплена камера. В компании объяснили, что такая конструкция позволяет по-новому делать фотографии и снимать видео. Также с помощью манипулятора телефон может взаимодействовать с пользователем.

Внутри концептуального устройства находится роботизированный подвес с четырьмя степенями свободы. С его помощью Robot Phone может снимать видео в движении с минимальной тряской, отслеживать объекты с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и плавно поворачивать камеру при съемке с рук. Кроме того, аппарат может «качать головой», реагируя на действия пользователя или в такт музыке.

На роботизированной руке расположена 200-мегапиксельная камера. Благодаря встроенному подвесу она имеет трехосевую стабилизацию.

В Honor подчеркнули, что аппарат с рукой станет частью новых устройств с искусственным интеллектом. Сроки выпуска девайса на рынок и его стоимость не раскрываются. Однако журналисты Digital Trends предполагают, что компания запустит его в продажу в Китае во второй половине 2026 года, а позже представит по всему миру.

Ранее китайская корпорация Xiaomi представила премиальный смартфон Leica Leitzphone. Телефон получил однодюймовый сенсор камеры и аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов.

