Иран подготовился к затяжной войне

Секретарь ВСНБ Ирана Лариджани заявил о готовности страны к затяжной войне

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани заявил о готовности своей страны к затяжной войне. Заявление он опубликовал в соцсети Х.

«Иран, в отличие от Соединенных Штатов, подготовился к затяжной войне», — подчеркнул Лариджани.

Ранее секретарь ВСНБ заявил, что Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами. Таким образом Лариджани ответил на статью газеты The Wall Street Journal о том, что он якобы предложил США возобновить переговоры по ядерной программе Ирана.