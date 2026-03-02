Реклама

19:34, 2 марта 2026Мир

Иран запустил новейшую сверхтяжелую ракету в сторону баз США на Ближнем Востоке

NourNews: Иран запустил новейшую сверхтяжелую ракету в сторону баз США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Иран запустил новейшую сверхтяжелую ракету в сторону баз США на Ближнем Востоке. Агентство NourNews поделилось фото и видео, на которых запечатлен запуск ракеты в своем Telegram-канале.

«Запуск нового поколения сверхтяжелой ракеты Ирана», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, в данный момент осуществляется запуск уникальной ракеты Ирана в сторону баз Соединенных Штатов Америки в ближневосточном регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает проведение наземной операции в Иране при необходимости. Однако американский лидер добавил, что наземная операция, вероятно, не понадобится.

