Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:54, 2 марта 2026Мир

Израиль ликвидировал главу разведки «Хезболлы»

ЦАХАЛ: В Бейруте ликвидирован глава штаба разведки «Хезболлы» Маклед
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Глава штаба разведки шиитской группировки «Хезболла» Хусейн Маклед ликвидирован в Бейруте. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 2 марта.

«ЦАХАЛ подтверждает, что в результате точного удара, нанесенного вчера (в воскресенье) вечером по Бейруту, был ликвидирован террорист Хусейн Маклед, который занимал должность главы разведывательного управления "Хезболлы"», — говорится в сообщении.

Ранее начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир объявил, что Израиль начинает военную операцию против «Хезболлы» на территории Ливана. Замир подчеркнул, что теперь израильская армия не просто обороняется, а намерена перейти в наступление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла супруга Хаменеи

    Россиянам посоветовали не ехать в одну страну Азии из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Стало известно о возможных способах Ирана устроить теракты в США

    США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400

    Глава Пентагона сделал заявление об операции в Иране

    «Антивоенный комитет России» оказался террористическим

    Кремль оценил влияние конфликта США с Ираном на переговоры по Украине

    Назван возможный верховный лидер Ирана после Хаменеи

    Захарова возмутилась отсутствием реакции Запада на взрыв возле офиса российского канала

    Названа безопасная суточная норма колы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok