Израиль ликвидировал главу разведки «Хезболлы»

ЦАХАЛ: В Бейруте ликвидирован глава штаба разведки «Хезболлы» Маклед

Глава штаба разведки шиитской группировки «Хезболла» Хусейн Маклед ликвидирован в Бейруте. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 2 марта.

«ЦАХАЛ подтверждает, что в результате точного удара, нанесенного вчера (в воскресенье) вечером по Бейруту, был ликвидирован террорист Хусейн Маклед, который занимал должность главы разведывательного управления "Хезболлы"», — говорится в сообщении.

Ранее начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир объявил, что Израиль начинает военную операцию против «Хезболлы» на территории Ливана. Замир подчеркнул, что теперь израильская армия не просто обороняется, а намерена перейти в наступление.