09:06, 2 марта 2026Спорт

Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» по числу голов в НХЛ

Кирилл Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» по числу голов в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Wosika / Imagn Images / Reuters

Российский форвард Кирилл Капризов повторил клубный рекорд «Миннесота Уайлд» по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече против «Сент-Луис Блюз» (1:3), которая прошла в ночь на понедельник, 2 марта, нападающий отметился заброшенной шайбой. Гол стал для него 219-м за «Уайлд» в «регулярках» НХЛ.

Россиянин повторил достижение Мариана Габорика, в активе которого также 219 голов. В нынешнем сезоне Капризов забросил 34 шайбы и сделал 40 результативных передач в 61 матче.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. Россиянин получил «Колдер Трофи» в 2021-м, в том же году вошел в символическую сборную новичков сезона. Кроме того, он дважды вызывался на Матч звезд НХЛ.

