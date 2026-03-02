Конфликт на Ближнем Востоке парализовал автомобильный импорт из ОАЭ в Россию

Аналитик Целиков: В январе 2026 года поставки машин из ОАЭ упали до 335 единиц

Конфликт на Ближнем Востоке ставит под вопрос автомобильный импорт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию. В январе 2026 года поставки обвалились, а теперь они полностью парализованы на неопределенный срок, указал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

В начале года на российский рынок было ввезено только 335 автомобилей, но еще недавно статистика демонстрировала позитивную динамику. По итогам прошлого года объем ввезенных в Россию легковых машин из ОАЭ достиг отметки в 10500 единиц, что в три раза превзошло показатель 2024 года, когда было импортировано 3200 транспортных средств.

Среди новых автомобилей (возрастом до трех лет) через ОАЭ на российский рынок попадал американский бренд RAM, доля которого составила 33 процента. За ним идут Toyota (21 процент) и Mitsubishi (17).

Среди машин старше трех лет лидирует японский автопром — 51 процент всех ввозимых машин с пробегом, попадающих в России через ОАЭ, пришлось на долю Toyota. Далее в первой пятерке расположились Nissan (19 процентов), Mitsubishi (7), Honda и Lexus (по 4).

В модельном рейтинге лидирует внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В прошлом году таких автомобилей ввезли 1052 единицы. Далее идут Toyota Harrier (1007), Nissan Note (978) и Mitsubishi Outlander (521).

Ранее аналитики агентства «Автостат» сообщили, что четыре бренда резко подняли цены на машины в России.