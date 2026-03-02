Крысы устроили массовые застолья в машинах жителей российского города

Крысы устроили массовые застолья в машинах иркутян

Крысы устроили массовые застолья в машинах жителей Иркутска. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Babr Mash.

По информации источника, автовладельцы все чаще стали обнаруживать под капотом не только мотор, но и сухари и объедки, которые приносят грызуны, решившие погреться на моторе. «Это они девчонкам своим угощение к празднику приготовили», «Чтобы хозяин не голодал», «Это бартер — хлебушек в обмен на проводку», «На черный день», — шутят жители Иркутска.

Горожане жалуются, что крысы расплодились из-за нерегулярного вывоза мусора из контейнеров возле домов.

Ранее об аналогичной ситуации сообщали жители ЖК, расположенного в Новой Москве.