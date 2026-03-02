Иран сообщил об ударе по месторасположению командующего ВВС Израиля

КСИР: Иран поразил месторасположение командующего ВВС Израиля

Иран поразил месторасположение командующего ВВС Израиля. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает ТАСС.

«Месторасположение командующего военно-воздушными силами армии этого режима были поражены в ходе целенаправленных и внезапных атак ракетами Kheibar в десятой волне ударов, нанесенных вооруженными силами исламской республики», — сообщили в КСИР.

Отмечается, что удар был нанесен и по офису премьер-министра Израиля, его судьба, по сообщению КСИР, остается неизвестной.

Ранее управление по связям с общественностью КСИР сообщило, что Иран ведет целенаправленные удары по правительственному комплексу в Тель-Авиве, по военным и охранным объектам Хайфы, а также по Восточному Иерусалиму.