Ливан запретил «Хезболлу»

Премьер Ливана Салам заявил о запрете деятельности «Хезболлы»

Правительство Ливана запретило вооруженную деятельность шиитской группировки «Хезболла» на территории страны. Об этом заявил премьер-министр страны Наваф Салам, передает РИА Новости.

«Принято решение о запрете всей военной и силовой деятельности "Хезболлы" как выходящей за рамки закона, с обязательством передать оружие и ограничить ее деятельность исключительно политической сферой», — сказано в заявлении.

Кроме того, власти распорядились, чтобы армия страны предприняла все необходимые меры для разоружения движения к северу от реки Литани.

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир объявил, что Израиль начинает наступательную операцию в Ливане против шиитской группировки «Хезболла». По его словам, Израиль не просто обороняется, теперь хочет перейти в наступление.