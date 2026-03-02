Мать с дочерью пострадали от необычного кирпича в подвале своего дома

В Калининграде задержали мужчину, пытавшегося убить бывшую сожительницу

В Калининграде задержали мужчину, пытавшегося расправиться с бывшей сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ.

По данным следствия, днем 28 февраля 79-летняя мать и ее 54-летняя дочь спустились в подвал своего дома на улице Чекистов. Там они подвинули кирпич, который оказался замаскированным взрывным устройством. В результате произошла детонация, и женщины получили повреждения глаз различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи СК совместно с оперативниками МВД установили причастность к преступлению 59-летнего бывшего сожителя одной из потерпевших.

По версии следствия, причиной преступления мог стать длительный судебный процесс о разделе совместно нажитого имущества между бывшими сожителями. Мужчина задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По уголовному делу допрашиваются потерпевшие и назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

