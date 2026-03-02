Мэр столицы постсоветской страны застрял в ОАЭ

Мэр Тбилиси Каладзе не может вылететь из Абу-Даби

Мэр Тбилиси Каха Каладзе на фоне конфликта США и Израиля с Ираном не может вылететь из Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы Грузии, передает грузинский «Первый канал».

«Мэр Тбилиси находился в Абу-Даби в выходные. В связи со сложившейся ситуацией он пока не может вылететь», — говорится в публикации.

С какой целью политик посещал ОАЭ, не уточняется.

Ранее в порту Абу-Даби после ракетного обстрела произошло возгорание. Предположительно, налету подверглось одно из зданий. Местные жители рассказали, что пожару предшествовали три взрыва.