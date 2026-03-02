Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:37, 2 марта 2026Спорт

Месси сравнялся с Пеле по числу голов со штрафных

Лионель Месси сравнялся с Пеле по числу голов со штрафных
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images/ Reuters

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси сравнялся с бывшим бразильским футболистом Пеле по числу голов со штрафных. Об этом сообщает Sportstar.

В ночь на понедельник, 2 марта, аргентинец оформил дубль в игре регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги футбола (MLS) против «Орландо». Один из мячей Месси забил со стандарта, теперь у него, как и у Пеле, 70 таких голов.

По числу мячей со штрафных Мессе и Пеле делят второе место в истории футбола. Лидером является бразилец Жуниньо Пернамбукано, который 77 раз отличился со штрафных.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Его футбольная карьера продолжается с 2003 года. Помимо «Интер Майами», на клубном уровне аргентинец выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскритиковали операцию США и Израиля в Иране. Кто рискнул выступить против Трампа и «Евротройки»?

    Умер отец телеведущего Александра Гордона

    Кувейт задержал пилота сбитого американского истребителя

    Выселенные из отелей ОАЭ россияне переночевали на парковке

    Нежелание россиян тратить сбережения объяснили

    Месси сравнялся с Пеле по числу голов со штрафных

    Обнародованы подробности о подозреваемом в похищении ребенка в Смоленске

    Врачи рассказали о неожиданной пользе сна в носках

    Израиль начал операцию в Ливане

    Появились кадры из атакованного ВСУ Новороссийска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok