Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:32, 2 марта 2026Силовые структуры

Москвич объяснил свою вину в смертельном ДТП с подростком

В Москве суд взял под стражу мужчину, насмерть сбившего подростка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Москве суд взял под стражу 39-летнего жителя, сбившего на машине насмерть подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Мужчине вменяют часть 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения») УК РФ.

Он признал вину и пояснил, что днем 28 февраля употреблял спиртное, а на утро следующего дня сел за руль. После одного из светофоров он сильно разогнался, но не почувствовал этого. В результате не справился с управлением и выехал на тротуар, где была 16-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что в Воронеже задержали таксиста, проломившего голову пассажирке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США впервые ударили по Ирану ракетой PrSM. Что о ней известно и почему ее назвали «уничтожителем» российских С-400?

    Сотрудники Министерства войны США пострадали от удара иранского БПЛА

    Из Дубая впервые за почти трое суток вылетел рейс в российский город

    Медведев призвал распустить олимпийское движение

    Россиян назвали требующий обращения к врачу признак мочи

    Москвичам назвали время окончания дождя

    Нетаньяху появился на публике после сообщений об ударе по его офису

    Путешественница описала ночь в палатке в Антарктиде словами «будто хоронят заживо»

    Лепc отреагировал на скандал вокруг концерта Славы

    Никас Сафронов рассказал о просьбе Джабраилова дать деньги в долг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok