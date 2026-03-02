Москвич объяснил свою вину в смертельном ДТП с подростком

В Москве суд взял под стражу мужчину, насмерть сбившего подростка

В Москве суд взял под стражу 39-летнего жителя, сбившего на машине насмерть подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Мужчине вменяют часть 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения») УК РФ.

Он признал вину и пояснил, что днем 28 февраля употреблял спиртное, а на утро следующего дня сел за руль. После одного из светофоров он сильно разогнался, но не почувствовал этого. В результате не справился с управлением и выехал на тротуар, где была 16-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что в Воронеже задержали таксиста, проломившего голову пассажирке.