Москвичей предупредили о перепадах температуры

Синоптик Шувалов: Со 2 по 8 марта москвичей ждут перепады температуры и гололед

На этой неделе температура в Москве будет постоянно пересекать нулевую отметку. Об этом «Известиям» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода в ближайшие дни будет переменчивой. В начале недели столбики термометров, по прогнозу синоптика, достигнут плюс 2 градусов, однако уже в среду, 4 марта, температура вновь упадет ниже нуля, опустившись до минус 3 градусов. В четверг, 5-го числа, москвичам стоит приготовиться к снегу с дождем и очередному скачку температуры — в этот день воздух может прогреться до плюс 3 градусов. Однако уже на следующий день, в пятницу, показатель вновь опустится ниже нуля, до минус 3 градусов.

На фоне таких перепадов температур дороги и тротуары покроются коркой льда. Шувалов предупреждает столичных жителей о гололедице.

На выходных в Москве будут наблюдаться заморозки. В Международный женский день, как ожидает синоптик, столбики термометров не поднимутся выше нуля, но даже при этом температура все еще будет превышать климатическую норму на 2-3 градуса.