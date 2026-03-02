Реклама

Бывший СССР
19:53, 2 марта 2026Бывший СССР

На Украине предсказали самое тяжелое лето для ВСУ

Экс-командир «Айдара» Дикий: Весна и лето будут самыми тяжелыми для ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Весна и лето 2026 года станут самыми тяжелыми для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий. Наступление очень сложной ситуации на фронте предсказал экс-командир полка «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Евгений Дикий, передает УНИАН.

«Впереди самая тяжелая весна и самое тяжелое лето этой войны», — заявил бывший военный.

По его мнению, обе стороны конфликта значительно истощены, но Киев испытывает острые проблемы с пополнением личного состава, поскольку «украинский тыл саботирует мобилизацию».

Ранее стало известно, что бойцов полка «Айдар» перебросили к селу Бачевск в Сумской области, расположенному неподалеку от границы с Россией. По информации журналистов, бойцы ВСУ должны поддержать находящиеся на данном участке фронта подразделения 5-го украинского погранотряда.

