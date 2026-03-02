РИА: Бойцов «Айдара» перебросили к селу Бачевск в Сумской области

Бойцов 24-го штурмового полка территориальной обороны Украины «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) перебросили к селу Бачевск Сумской области, расположенному неподалеку от границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Как сообщили силовики, военные должны поддержать находящиеся на данном участке фронта подразделения 5-го украинского погранотряда.

24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» был создан в мае 2014 года. В декабре 2025 года он был преобразован в штурмовой полк.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области группа из шести вооруженных людей напала на бойцов «Айдара». При этом один из нападавших применил огнестрельное оружие.