Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:33, 2 марта 2026Наука и техника

Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин

Front Nutr: Витамин K может быть помощником в поддержании мышечной силы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Витамин K, который традиционно связывают с процессом свертывания крови, может играть роль и в поддержании мышечной силы и работоспособности в пожилом возрасте. Об этом говорится в обзорной статье, посвященной связи витамина K с саркопенией — возрастной потерей мышечной массы, силы и выносливости, повышающей риск падений и утраты самостоятельности. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

Авторы описывают несколько возможных механизмов. Витамин K участвует в активации так называемых витамин-K-зависимых белков — остеокальцина, MGP и Gas6, которые связаны с регенерацией тканей, состоянием сосудов и энергетическим обменом в мышцах. Кроме того, в экспериментальных моделях витамин демонстрировал противовоспалительные и антиоксидантные свойства, влияние на работу митохондрий и процессы клеточного повреждения, которые рассматриваются как одни из ключевых факторов возрастной утраты мышечной ткани.

Материалы по теме:
Витамин А: в каких продуктах содержится, польза и вред, норма для организма
Витамин А:в каких продуктах содержится, польза и вред, норма для организма
15 января 2024
Витамин D. Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
Витамин D.Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
12 мая 2023

Наблюдательные исследования чаще фиксируют положительные ассоциации: у людей с более высоким уровнем витамина K отмечаются лучшие показатели физической функции, силы хвата и более низкий риск функциональных ограничений. Однако результаты клинических испытаний с добавками витамина остаются неоднозначными и зависят от формы (K1 или K2), дозировки и характеристик участников.

Авторы подчеркивают, что пока витамин K нельзя считать доказанным средством профилактики саркопении — требуются более масштабные и стандартизированные исследования. Однако поддержание адекватного уровня витамина K в рационе, особенно за счет зеленых листовых овощей и ферментированных продуктов, может рассматриваться как потенциально благоприятный фактор в стратегии здорового старения.

Ранее стало известно, что витамин D может снижать риск тяжелого течения гриппа и COVID-19.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Высшее руководство Ирана убито. Как Тегеран решил ответить на операцию США и Израиля?

    В США сочли политическим самоубийством Трампа операцию в Иране

    Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин

    США подвели итог первых суток «Эпической ярости» против Ирана

    У москвича изъяли медведей и леопарда за содержание в «зверских условиях»

    Пенсионерам рассказали о способе сохранить льготы

    Трамп необычно ответил на вопрос про Иран

    Мужчина ворвался в квартиру незнакомцев и стал причиной «биологической опасности»

    Женщина 58 раз укусила любовника за гениталии и расправилась с ним через месяц

    Новую съемку Сидни Суини в нижнем белье оценили в сети фразой «становится некомфортно»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok