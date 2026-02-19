Реклама

Наука и техника
07:31, 19 февраля 2026Наука и техника

Дефицит одного витамина связали с риском тяжелого течения болезней

Nutrients: Витамин D может снижать риск тяжелого течения гриппа и COVID-19
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Витамин D может снижать риск тяжелого течения гриппа и COVID-19, однако его эффект зависит от исходного уровня в организме. К такому выводу пришли авторы обзорной статьи, опубликованной в журнале Nutrients.

Исследователи проанализировали данные клинических испытаний и пришли к выводу, что дефицит витамина D нередко связан с более тяжелыми исходами COVID-19. При этом результаты рандомизированных исследований остаются неоднозначными: часть работ показала снижение риска госпитализации в реанимацию и потребности в искусственной вентиляции легких, тогда как крупные испытания не выявили значимого влияния на смертность. Наиболее выраженный эффект, по данным авторов, наблюдается у людей с исходным дефицитом.

В отношении гриппа данные выглядят более устойчивыми: метаанализы исследований указывают на умеренное снижение риска инфекции при регулярном приеме витамина D, особенно при ежедневных или еженедельных схемах и низком базовом уровне 25(OH)D. Также обсуждается возможная связь дефицита витамина D с более высоким риском длительного течения COVID, однако причинно-следственная связь пока не доказана.

Авторы подчеркивают, что витамин D не следует рассматривать как самостоятельное средство лечения вирусных инфекций. Поддержание его достаточного уровня остается безопасной и потенциально полезной стратегией для поддержки иммунной устойчивости, но не заменяет вакцинацию и стандартную терапию.

Ранее ученые выяснили, что нехватка витамина D значительно повышает риск осложненных родов.

    Обсудить
